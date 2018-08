Der Abgang von Thomas Stamm bei der NZZ sorgte im Frühling für Aufsehen: Wohl wegen Differenzen mit Chefredaktor Eric Gujer musste er seine Ämter als Digitalchef und Mitglied der Chefredaktion damals abgeben. Intern hiess es, er nehme «eine Auszeit» (persoenlich.com berichtete).

Nun ist Stamm offenbar still und heimlich wieder zur NZZ zurückgekehrt, wie der «Kleinreport» berichtet. Jedoch in einer anderen Funktion, im Hintergrund: Als Senior Project Manager im Stab von CEO Felix Graf. In dieser Funktion sei er für verschiedene strategische Themenstellungen verantwortlich, unter anderem nehme er eine zentrale Rolle im digitalen Transformationsprozess der NZZ-Mediengruppe ein», sagt Karin Heim, Leiterin der internen Kommanikation ad interim, gegenüber dem Branchenportal. (maw)