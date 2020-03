Virgin Radio Switzerland: Tiktoker wird Radiomoderator

von Loric Lehmann

Dara Masi gehört bereits seit 2013 zur Radiofamilie von CH Media und ist seit dem Start 2018 von Virgin Radio Switzerland das Aushängeschild des Senders, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorab vorliegt. Für eine neue Morgenshow auf dem Radiosender hat die 26-Jährige nun durch ein Casting Unterstützung gesucht und so Younes Saggara gefunden.

Outing durch SRF-Dok

Der 19-jährige TikTok-Star mit 280'000 Follower hat bereits in der SRF-Dok «Generation Selfie» und dem blick.ch-Reality-Format «Millennials in Paradise» mitgewirkt. Besonders bekannt wurde der Tiktoker durch eine Szene in der Dok, wo er gefragt wird, ob seine Fans wüssten, dass er «schwul» sei. Indirekt wurde er so durch die Filmmacherin Vanessa Nikisch geoutet. Gegenüber persoenlich.com verteidigte sie später die Ausstrahlung der Szene in einem Interview.





«Younes hat uns mit seiner natürlichen, frischen und direkten Art überzeugt. Als Vertreter seiner Generation versteht er die aktuellen Themen junger Menschen in der Schweiz und passt perfekt in die neue Ausrichtung von Virgin Radio Switzerland», lässt sich Nicola Bomio, Leiter Programm Virgin Radio Switzerland, in der Mitteilung zitieren.

«Influencer sein, ist kein Beruf»

persoenlich.com konnte exklusiv mit Younes sprechen. Woher kam dem Tiktoker die Idee, nach seinem Erfolg auf TikTok eine Radiolaufbahn zu starten? Für den 19-Jährigen war klar: «Influencer sein, ist für mich kein Beruf – auch wenn ich damit Geld verdiene, sehe ich das eher als Hobby. Also habe ich im Internet einfach mal nach ‹Social Media Berufe Schweiz› gesucht.»

Leider aber merkte Younes dann, dass man für solche Berufe häufig eine Ausbildung in dem Bereich braucht – die der gelernte Fachmann Gesundheit aber nicht besitzt. «Ich wusste aber, dass ich genau das wollte und ich es schaffen werde, auch ohne diese ganzen Anforderungen, die man braucht – weil Moderieren, Unterhalten und Anderssein ist genau mein Ding», so Younes auf Anfrage.





Als Younes eine Nachricht auf Instagram von Virgin Radio Switzerland mit der Stellenanzeige bekam, war er sich auch sicher, dass das die Gelegenheit ist, auf die er gewartet hat. «Ich habe keine Sekunde gezögert und mich direkt beworben. Am Bewerbungsgespräch bin ich dann einfach mich selber geblieben – und so habe ich auch gepunktet», so der TikTok-Star.

Musikalische Umpositionierung

Neben der neuen Morgenshow wird sich Virgin Radio Switzerland ebenfalls musikalisch neu orientieren und setzt stärker auf Hip-Hop, Hits und Deutschrap. Neben den neuesten Hits von The Weeknd, Billie Eillish oder Dua Lipa werden ab jetzt auch Trevor Daniel, Loredana oder Capital Bra zu hören sein. Weiter bietet Virgin Radio Switzerland laut der Mitteilung auch Schweizer Künstlern wie Loco Escrito, Mimiks oder Monet192 eine Plattform.

Doch versteht der Tiktoker Younes überhaupt etwas von Musik? «Musik ist mein ständiger Begleiter, ich höre fast alles», sagt dieser. Mit seinen 19 Jahren ist er auch genau in der Zielgruppe von Virgin Radio Switzerland. Daher wisse er, «was meine Peers interessiert».

Jetzt wird es etwas ruhiger auf @YounesSaggara



Mit seiner neuen Beschäftigung bei Virgin Radio Switzerland wird Younes aber wohl sein eigenes Tiktok-Profil vernachlässigen: «Am Anfang werde ich mich sicher auch intensiv um den Account von Virgin Radio Switzerland kümmern und viele Videos produzieren – daher wird es auf meinem persönlichen Account sicherlich ein wenig ruhiger», sagt Younes. Immerhin bekommen aber seine Fans nun weiterhin Videos – auf dem Kanal von Virgin Radio Switzerland.





Die neue Morgenshow «Virgin Radio Wake Up» läuft ab dem 16. März von Montag bis Freitag zwischen sechs und neun Uhr.