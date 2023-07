Blue Sport: Timm Klose stösst zum Expertenteam

Das Expertenteam von Blue Sport verstärkt sich mit Timm Klose. Der 35-Jährige Basler gab im Frühjahr 2023 seinen Rücktritt vom aktiven Fussball. Seine Karriere führte ihn unter anderem über Stationen in Deutschland (Nürnberg und Wolfsburg) nach England zu Norwich. Zuletzt lief er für Bristol auf. Timm Klose absolvierte auch 17 Einsätze mit dem Schweizer Nationalteam.

«Am meisten freue ich mich darauf, die Liga noch genauer analysieren zu dürfen und zu beobachten, wer welches Potenzial hat und warum. Ausserdem ist es toll, die verschiedenen Teams und ihre Entwicklung mitzuverfolgen», wird Timm Klose in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. «Schön finde ich, dass ich so mit dem Fussball auf einer anderen Basis und einer neuen Perspektive verbunden bin. Ich bleibe in Kontakt mit dem Sport, dem ich so viel zu verdanken habe.»

Neues Format «Kick'n'Trash»

Timm Klose hat seinen ersten Einsatz direkt zum Saisonauftakt beim Spiel zwischen dem FC St. Gallen 1879 und dem FC Basel 1893 am 22. Juli. Dieses wird im neuen Streaming-Format «Kick'n'Trash» auf den sozialen Medien (YouTube und TikTok) ab 17.50 Uhr begleitet und richtet sich insbesondere an die Streaming-affine jüngere Zielgruppe. Das Format inklusive Livespiel wird zudem auch im Free-TV auf Blue Zoom und online auf Blue News übertragen.

«Kick'n'Trash» ist laut Mitteilung «eine interaktive Mischung aus Livetalk und Livespiel». Das Konzept: Drei Gäste schauen zusammen den Match und unterhalten sich, gleichzeitig können sich Zuschauerinnen und Zuschauer via Social Media einbringen. Neben Klose sind der St. Galler Comedian Fabio Landert sowie Freestyle-Snowboarder und Influencer Nicolas Huber bei der ersten Ausgabe mit von der Partie. «Kick'n'Trash» wird über die Saison hinweg für ausgesuchte Partien produziert.

«Mit Kick'n'Trash machen wir weitere Schritte in die Streaming-Welt», wird Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport & Blue News, zitiert. «Das Format soll in erster Linie unterhalten und den Fussball auch von einer anderen Seite beleuchten. Darum haben wir neben Timm Klose auch nicht primär klassische Fussballexperten mit dabei, sondern Persönlichkeiten, die mit Begeisterung auch Themen abseits des klassischen Fussballs ansprechen.»

Wie es weiter heisst, überträgt Blue Sport diese Saison noch mehr Livefussball: Dank der Modusanpassung in der Credit Suisse Super League zeigt der Sportsender 48 Livespiele mehr aus der höchsten Schweizer Liga. (pd/cbe)