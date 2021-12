20 Minuten: Tobias Wedermann neu in der Redaktionsleitung

20 Minuten erhält in der Person von Tobias Wedermann Verstärkung in der Redaktionsleitung, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben seiner Funktion als Sportchef wird Tobias Wedermann weiterhin als Blattmacher verantwortlich zeichnen.

Tobias Wedermann startete im März 2013 bei 20 Minuten, als Praktikant im Ressort Zürich. Später arbeitete er in den Ressorts Newsdesk, Community und Zürich. Letzteres übernahm er Anfang 2018 als Ressortleiter und zusätzlich amtete er seit 2019 als Blattmacher für Online und Print. Auf Januar 2021 übernahm er die Leitung des neuen 20-Minuten-Sportressorts (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich, dass wir mit Tobias Wedermann einen langjährigen und vielseitigen Journalisten in unsere Redaktionsleitung berufen können. Wedermann hat mit der erfolgreichen Neuausrichtung des Sportressorts von 20 Minuten publizistischen Gestaltungswillen und ein feines Gespür für eine moderne und User-zentrierte Sportberichterstattung bewiesen. Nun wird er in der Redaktionsleitung die Gelegenheit haben, die publizistische Strategie von 20 Minuten mitzugestalten», lässt sich Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, in der Mitteilung zitieren.

Die dreiköpfige Redaktionsleitung setzt sich aktuell aus Julia Panknin, Leiterin Projekte, Tobias Wedermann und Barbara Lanz, Leiterin Newsdek, zusammen. Barbara Lanz wird auf Anfang Februar 2022 als trimediale Chefredaktorin von Radio 24, TeleZüri und ZüriToday zu CH-Media wechseln (persoenlich.com berichtete). Wer ihre Nachfolge in der Redaktionsleitung von 20 Minuten antreten wird, ist derzeit noch offen. (pd/tim)