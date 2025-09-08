NZZ: Top im Vertrauensranking der deutschen Medien

Publiziert am 08.09.2025

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) belegt im «Media Brand Trust Monitor» mit 73 von 100 Punkten den ersten Platz unter den deutschen Nachrichtenmedien, teilt diese mit. Die Studie untersucht das Vertrauen in rund 100 deutsche Medienmarken. Sie wurde von einem internationalen Forschungsteam entwickelt, an dem die Nordakademie Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn, die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und die University of Florida beteiligt sind.

Eine parallel durchgeführte repräsentative Bevölkerungsumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt zusätzlich eine wachsende Bekanntheit der NZZ in Deutschland, heisst es weiter. Der Bekanntheitsgrad stieg seit 2019 um 12 Prozentpunkte auf 36 Prozent. Auch die Reichweite nahm zu: Der weiteste Nutzerkreis wuchs innerhalb eines Jahres von 8 auf 13 Prozent. Bei Personen, die die NZZ kennen und nutzen, ist die Zahlungsbereitschaft für Online-Journalismus mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.

NZZ-CEO Felix Graf sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung der Wachstumsstrategie des Verlags. Bis 2030 will die NZZ die Zahl ihrer deutschen Abonnenten von derzeit rund 50'000 auf 100'000 verdoppeln. Die Studie zeigt auch, dass Werbung in glaubwürdigen Medienumfeldern deutlich besser akzeptiert wird. (pd/spo)