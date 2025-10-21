ProSiebenSat.1: Top-Management wird ausgetauscht

Publiziert am 21.10.2025

Der italienische Medienkonzern MFE tauscht als neuer Mehrheitseigentümer von ProSiebenSat.1 das Spitzenmanagement des Fernsehsenders aus. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marco Giordani, bislang MFE-Finanzvorstand, den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, wie das Unternehmen in Unterföhring mitteilte.

Habets bleibe für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen. Der Posten des Finanzvorstands wird auf Interimsbasis von Bob Rajan übernommen. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Rajan ist beim US-Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal tätig.

Zudem tritt Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Die Position soll auf Vorstandsebene nicht neu besetzt werden. Der Führungswechsel unterstreiche das Ziel, die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 weiter zu beschleunigen, so der Medienkonzern.

MFE hält gut 75 Prozent der Anteile

Der italienische Konzern Media for Europe (MFE) der Familie des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi hatte kürzlich nach einem grossen Aktienankauf die volle Kontrolle über den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 übernommen (persoenlich.com berichtete). Man habe die 75-Prozent-Schwelle an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, hatte die von Pier Silvio Berlusconi geführte Gruppe Anfang September mitgeteilt.

Sie besitzt bereits Fernsehketten in Italien und in Spanien und plant einen europäischen Verbund. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Familie der zweite grosse private Fernsehkonzern in Deutschland. In der Branche war ein Wechsel der Führungsmannschaft der Senderkette erwartet worden. (awp/sda/dpa/cbe)