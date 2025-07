ZDF

Top-Quote dank Viertelfinal-Drama an der Frauen-EM

10,70 Millionen Menschen sahen am Samstagabend am Deutschen Fernsehen den Sieg der deutschen Fussball-Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich an der Uefa Women's Euro in der Schweiz.

Hart umkämpftes Spiel: Deutschland gegen Frankreich an der Fussball-EM der Frauen in der Schweiz. (Bild: Keystone/Michael Buholzer)