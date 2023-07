CH Media: TV-Sender mit massiven Problemen

von Christian Beck

Sonntagabend, 18 Uhr auf TeleZüri: Moderatorin Tina Biedermann begrüsst die Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst vor schwarzem, dann vor verpixeltem Hintergrund. Beiträge können keine eingespielt werden. Die Sendung wird nach wenigen Minuten abgebrochen. Um 19 Uhr ist der Studiohintergrund grün, das Einspielen der Beiträge klappt. Ab 20 Uhr und in den folgenden Stunden ist der Studiohintergrund zwar blau, aber nicht wie gewohnt. Auch Kamerafahrten gibt es keine. «Inhaltlich sollte dies aber keinen Einfluss haben», so Biedermann.

18 Uhr auf TeleBärn: Moderator Simon Schär steht zuerst im Dunkeln. Dann entschuldigt er sich für die technischen Probleme, die auch «mit der Zentrale in Zürich» zu tun hätten. Um 19 Uhr gibt es immer noch keine News aus Bern, dafür dann um 20 Uhr.

18 Uhr auf Tele M1: Moderatorin Tanja Gutmann vertröstet auf 19 Uhr. Eine Stunde später werden die News wie gewohnt gesendet.

18 Uhr auf Tele 1: Nur eine Laufschrift informiert darüber, dass die News um 19 Uhr ausgestrahlt werden. Stattdessen gibt es Bilder vom Jodlerfest Zug. Um 19 Uhr scheint es zu klappen, doch Sekunden später gibt es wieder Folklore statt News. Eine Laufschrift vertröstet auf 20 Uhr, dann klappt es.

18 Uhr auf TVO: Hier scheint von Beginn weg alles zu funktionieren.

Von einem «technischen Super-Gau» schrieb Oliver Steffen, Chefredaktor Regionale Elektronische Medien CH Media, auf Twitter. Immerhin: Der «SonnTalk» konnte wie geplant ausgestrahlt werden.

«Ein technischer Defekt am neuen Produktionssystem führte zu Arbeitsspeicher- und Netzwerkproblemen, von welchen die sonntagabendlichen Live-Sendungen, also die News-Sendungen, der regionalen TV-Sender TeleZüri, TeleBärn, Tele M1 sowie dem NZZ-Sender Tele 1, für den CH Media technische Leistungen erbringt, betroffen waren», so Joël Steiger, Leiter PR CH Media Entertainment, am späten Sonntagabend auf Anfrage von persoenlich.com. «Dank dem beherzten Einsatz des Technikteams konnten die News-Sendungen nach wenigen Stunden wieder auf allen Sendern gezeigt werden. Wir entschuldigen uns bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauer für die Unannehmlichkeiten», so Steiger weiter.