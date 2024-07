Publiziert am 19.07.2024

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichneten die Schweizer Fernsehsender eine stabile Nachfrage und beeindruckende Zuschauerzahlen. Die Daten der Stiftung Mediapulse zeigen, dass täglich 4,9 Millionen Menschen oder 63 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren, die in einem Haushalt mit TV-Gerät leben, fernsehen.

Trotz eines leichten Rückgangs der durchschnittlichen Nutzungsdauer von 181 auf 178 Minuten pro Tag bleibt die Tagesreichweite konstant. In der Deutschschweiz sank die Reichweite auf 62 Prozent, während die Nutzungsdauer unverändert bei 173 Minuten blieb.

SRF: Marktführer im TV

Die Sender SRF 1, SRF zwei und SRF info erzielten im ersten Halbjahr 2024 einen Marktanteil von 32,2 Prozent. Besonders in der Hauptsendezeit von 19 bis 22.30 Uhr erreichten sie einen Marktanteil von 39,9 Prozent, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst. In der Zielgruppe der 15- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil ganztags bei 30,8 Prozent und in der Hauptsendezeit bei 38,1 Prozent.

Die meistgesehene Sendung war das dritte Gruppenspiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Deutschland bei der Uefa Euro 2024, das 1,5 Millionen Zuschauer anlockte und einen Marktanteil von 68,8 Prozent erreichte. Auch die Spiele gegen Italien und Schottland erzielten hohe Zuschauerzahlen. Neben Fussball begeisterten auch andere Sportarten das Publikum. Der Eishockey-WM-Final zwischen der Schweiz und Tschechien verfolgten durchschnittlich 944'000 Zuschauer. Die Lauberhornabfahrt und der Riesenslalom in Adelboden zogen ebenfalls viele Zuschauer an.

Im Informationsbereich waren die Hauptausgaben von «Meteo» und der «Tagesschau» am 14. Januar 2024 mit durchschnittlich 784'000 beziehungsweise 725'000 Zuschauern die meistgesehenen Sendungen. Der SRF-News-Liveticker zu den Unwettern Ende Juni verzeichnete online rund eine Million Visits.

CH Media: Erfolgreiches TV-Halbjahr

CH Media verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 mit seinen nationalen TV-Sendern wie 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, TV24, TV25 und S1 täglich durchschnittlich mehr als 919'646 Zuschauer, wie die Sendergruppe schreibt. Besonders erfolgreich war der April, der beste Monat in der Primetime seit Bestehen der Gruppe, mit einer Steigerung von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Playoffs der Eishockey National League und das Uefa-Champions-League-Finale erzielten laut Mitteilung herausragende Marktanteile. Das Finale der Eishockey-Playoffs erreichte einen Marktanteil von 26 Prozent, während das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund einen Marktanteil von 19,5 Prozent erzielte.

Auch musikalische Eigenproduktionen wie «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» und die Swiss Music Awards waren Publikumsmagneten. Die Episode mit Nemo erreichte einen Marktanteil von 15,7 Prozent, während die Swiss Music Awards 2024 mit einem Overnight-Marktanteil von 10,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe ein Erfolg waren.

TeleZüri: Regionaler Erfolg

TeleZüri trug im ersten Halbjahr 2024 massgeblich zur Meinungs- und Angebotsvielfalt in der Grossregion Zürich bei, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung. Der Sender erreichte täglich über 296'600 Zuschauer. Besonders die Live-Berichterstattung zu den eidgenössischen Wahlen und dem Zürcher Sechseläuten zog ein grosses Publikum an. Die Übertragung des Zürcher Volksfests erreichte 208'113 Zuschauer, was einem Anstieg von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Live-Sendungen zu den eidgenössischen Volksabstimmungen am 3. März und 9. Juni verzeichneten beachtliche Zuschauerzahlen.

Tele M1 konnte im ersten Halbjahr 2024 seine Position als führender Regionalsender in der Nordwestschweiz behaupten. Mit täglichen Nachrichtensendungen, Diskussionsrunden zu regionalen Themen und Sportsendungen erreichte der Sender durchschnittlich über 100'000 Zuschauer pro Tag.

TeleBärn, der Regionalsender für die Hauptstadtregion, verzeichnete ebenfalls stabile Zuschauerzahlen. Besonders die Berichterstattung über lokale politische Ereignisse und kulturelle Veranstaltungen wie das Gurten Festival zogen viele Zuschauer an.

Tele 1, der Regionalsender für die Zentralschweiz, konnte seine Reichweite im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern. Die Sendung «Zentralschweiz aktuell» blieb das Flaggschiff des Senders und informierte täglich über die wichtigsten Ereignisse in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden.

TVO, der Ostschweizer Regionalsender, verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg der Zuschauerzahlen, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Dies wurde durch eine verstärkte Präsenz in den sozialen Medien und die Einführung neuer, interaktiver Formate erreicht.

Digitale Entwicklungen

Alle Regionalsender haben im ersten Halbjahr 2024 ihre digitalen Angebote weiter ausgebaut. Die Nutzung von Streaming-Diensten und On-Demand-Inhalten nahm deutlich zu, wobei besonders jüngere Zuschauergruppen erreicht wurden. Viele Sender investierten in die Entwicklung von Apps und verbesserten ihre Präsenz auf Social-Media-Plattformen, um ihre Reichweite zu erhöhen und mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben. (pd/cbe)