Publiziert am 19.01.2026

Die Skirennen der Männer im Berner Oberland erzielten hohe Einschaltquoten, wie SRF am Montag mitteilte. Die Lauberhorn-Abfahrt vom 17. Januar verfolgten in der Spitze 1,11 Millionen Zuschauer auf SRF zwei, was einem Marktanteil von 84,8 Prozent entspricht, wie Mediapulse TV Data für die Deutschschweiz (Personen 3+ inkl. Gäste, alle Plattformen) ausweist. Der Spitzenwert wurde während der Fahrt von Sieger Marco Odermatt gemessen. Die Livestreams im Web verzeichneten rund 230'000 Starts.

Bereits eine Woche zuvor erreichte der zweite Durchgang des Riesenslaloms in Adelboden durchschnittlich 796'000 Zuschauer (Marktanteil 77,5 Prozent). Den zweiten Slalom-Durchgang sahen im Schnitt 644'000 Personen (68,9 Prozent).

Die SRG produzierte die Weltcuprennen und lieferte das internationale Fernsehsignal. «Die SRG konnte als verlässlicher Partner für den Schweizer Sport einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit der Traditionsrennen am Lauberhorn und ‹Chuenisbärgli› leisten», wird Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und der Business Unit Sport SRG, zitiert. (pd/nil)