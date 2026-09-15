Bilanz: Ueli Kneubühler wird stellvertretender Chefredaktor

Publiziert am 15.09.2026

Ueli Kneubühler wird per 1. November neuer stellvertretender Chefredaktor der Bilanz. Er folgt auf Erik Nolmans, der Ende Jahr in Pension geht, und übernimmt von ihm auch die Verantwortung für die Ausgabe zu den 300 Reichsten Schweizern, wie das Medienhaus Ringier mitteilt.

Kneubühler studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule Luzern und verfügt über einen Master of Advanced Studies in Applied History der Universität Zürich. Seine journalistische Laufbahn begann er vor 20 Jahren als Finanzredaktor bei Cash Daily. Danach leitete er unter anderem das Wirtschaftsressort der Luzerner Zeitung. Ab 2011 arbeitete er je rund vier Jahre als Wirtschaftsredaktor für Bilanz sowie für die NZZ am Sonntag.

Nach einem sechsjährigen Abstecher in die Unternehmenskommunikation von Axa und Generali – davon mehrere Jahre in leitender Funktion als Head of Communications & Public Affairs – kehrte Kneubühler 2025 in den Journalismus und zur Bilanz zurück. (pd/spo)