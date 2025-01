Schweizerzeit: Ulrich Schlüer übergibt an Nachfolger

Publiziert am 18.01.2025

Der frühere SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer hat die rechtskonservative «Schweizerzeit» 1979 gegründet und seither mit einer Auflage von rund 13'000 Exemplaren jede zweite Woche herausgegeben. Nun steht ein Generationenwechsel an: Schlüer übergibt die Publikation seinem Nachfolger und Parteikollegen Anian Liebrand aus dem Kanton Luzern, wie die SonntagsZeitung berichtet.

Das kleine Redaktionsteam zieht in die Zentralschweiz, während Schlüer und sein Assistent am bisherigen Sitz in Flaach bleiben. Der 80-jährige Schlüer, der seine Artikel nach wie vor von Hand verfasst und keinen Computer besitzt, leitet weiterhin die Schweizerzeit-Stiftung, welche die Zeitung und andere Projekte unterstützt. (pd/cbe)