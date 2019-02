Ulrike Mothes wird Studienleiterin des Joint-Degree-Bachelorstudiengangs Multimedia Production der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur und der Berner Fachhochschule BFH/HKB. Sie übernimmt die Funktion vom bisherigen Studienleiter Ruedi Müller-Beyeler, der Ende Mai an der HTW Chur pensioniert wird und sich neuen Aufgaben zuwendet, wie die Hochschule in einer Mitteilung schreibt.

Ulrike Mothes ist Kommunikationsdesignerin, Filmemacherin und Bewegtbild-Dozentin. Sie lehrte zunächst am SAE Institute Leipzig, an der Srishti Schon of Art, Design and Technology Bangalore und an der Bauhaus-Universität Weimar. Nach ihrer Promotion in Weimar vertrat sie dort zuletzt die Professur für Bewegtbild. In ihren bisherigen Lehrtätigkeiten suchte Mothes regelmässig den Kontakt mit Kulturinstitutionen und Praxispartnern hinsichtlich angewandter Film- und Design-Aufgabenstellungen. Diesen Schwerpunkt wird sie im Studiengang Multimedia Production fortsetzen. Als neue Studienleiterin möchte sie Studierende dabei unterstützen, nicht nur die notwendigen medientechnischen Skills zu beherrschen und sich für marktgerechte Spezialisierungen zu qualifizieren, sondern auch das gesamte Berufsfeld im Blick zu haben und es kreativ weiter zu entwickeln.

Ruedi Müller-Beyeler hat den damals noch sehr jungen Studiengang 2010 übernommen. Als Experte für redaktionelle Markenführung kommt er selbst aus der Praxis. Müller-Beyeler berät heute mit seiner eigenen Agentur Unternehmen beim Aufbau und Betrieb ihrer Newsrooms. (pd/eh)