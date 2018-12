SRF: Urs Gilgen wird Bern-Freiburg-Korrespondent

Neben Mirjam Spreiter und Joel Baumann wird neu Urs Gilgen TV-Korrespondent für die Region Bern Freiburg. Er wechselt innerhalb von SRF vom «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» zum Fernsehen, wie SRF mitteilt.

Gilgen hat an der Universität Freiburg 2007 sein Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaften, Volkswirtschaft und Politikwissenschaft mit dem Lizentiat erfolgreich abgeschlossen. Während seinem Studium war er bei verschiedenen Zeitungen als Journalist tätig, unter anderem beim «Bieler Tagblatt» und beim «Bund».

2008 begann Gilgens Laufbahn bei SRF. Die ersten acht Jahre war er als Redaktor und Produzent für Radio SRF 4 News in Bern tätig. Dabei stand er im Einsatz für das News-Laufprogramm, aber auch spezifisch für Sendungen wie «HeuteMorgen», «Zwischen den Schlagzeilen», «Die Woche in der Romandie und im Tessin», «Sport im Gespräch», «Zeitblende» oder Sondersendungen vom Swiss Economic Forum in Interlaken.

2016 erfolgte der Wechsel zum «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis», wo der 42-Jährige bis heute als Redaktor arbeitet. Auf März 2019 wechselt Gilgen nun zum Fernsehen, wo er zuerst in Zürich eine Einführungstour absolviert. Im Sommer wird er dann das TV-Korrespondententeam für die Regionen Bern und Freiburg ergänzen. (pd/maw)