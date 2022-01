SRF: Urs Gredig fällt wegen Covid aus

Bei über 31'000 täglichen Covid-Ansteckungen befinden sich zurzeit tausende Menschen in Isolation und Quarantäne. Getroffen hat es nun auch SRF-Moderator Urs Gredig. Auf Twitter schreibt er am Donnerstagmittag: «Nicht gerade der Jahresanfang, den ich mir vorgestellt hatte. Corona hat mich trotz Booster auch erwischt.»

Nicht gerade der Jahresanfang, den ich mir vorgestellt hatte. Corona hat mich trotz Booster auch erwischt. Bin seit Anfang Woche mit leichten Symptomen in Isolation. Fürs heutige #srfgredigdirekt mussten wir deshalb umplanen. — Urs Gredig (@ursgredig) January 6, 2022



Für die Sendung «Gredig direkt» am Donnerstagabend musste nun kurzfristig umgeplant werden. Wie Gredig schreibt, hätte man genau für solche Eventualitäten in der Regel eine Reservesendung in der Hinterhand. Gezeigt wird nun am Abend eine voraufgezeichnete Sendung mit dem Fitnessmodel Cindy Landolt.

Auch bei «10 vor 10» fällt Gredig spontan aus. Seine Moderation übernimmt die Kollegin Bigna Silberschmidt. (wid)