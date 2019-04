CNN Money Switzerland: Urs Gredig wird neu Programmleiter

Im Bestreben, die Produktion von Inhalten zu steigern, hat CNN Money Switzerland (CNNMS) sein Redaktionsleitungsteam durch einen Programmleiter erweitert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Urs Gredig wurde als neuer Programmleiter mit der Entwicklung neuer Sendeformate für Fernsehen und Internet sowie mit der Produktion seines Flaggschiffprogramms «Executive Talk» betraut. Gredig war seit der Gründung von CNNMS im Juli 2017 Chefredaktor und hatte in dieser Funktion das Redaktionsteam geleitet (persoenlich.com berichtete). Ausserdem zeichnete er für die Berichterstattung über zwei Weltwirtschaftsforen in Davos verantwortlich. Wie es in der Mitteilung heisst, habe Gredig massgeblich zur Entwicklung der redaktionellen Strategie des Fernsehkanals beigetragen und werde sich von nun an der Entwicklung neuer Programme und Formate widmen. Die ersten neuen Programme werden bereits ab Herbst 2019 zu sehen sein.

Andreas Schaffner rückt als Chefredaktor nach und wird die Abdeckung digitaler Inhalte ausbauen sowie aktiv zur Geschäftsentwicklung des Senders beitragen. Schaffner war ab Juli 2018 stellvertretender Chefredaktor und hatte in dieser Funktion die Konsolidierung der Tagesproduktion im Nachrichtenstudio unterstützt.

Frédéric Lelièvre wird weiterhin als stellvertretender Chefredaktor tätig und darüber hinaus für die Konsolidierung der Produktion im neuen Studio am Genfersee in Gland, das im Januar 2020 aufgeschaltet wird, zuständig sein. Zudem betreut er mehrere neue redaktionelle Projekte in der Westschweiz. Lelièvre wurde im Juli 2017 zum ersten stellvertretenden Chefredaktor bei CNNMS ernannt und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung der redaktionellen Strategie des Senders gespielt. (pd/cbe)