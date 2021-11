AeroRevue: Urs Holderegger wird Redaktionsleiter

Urs Holderegger, derzeit Kommunikationschef im Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), wechselt zurück in den Journalismus. Er wird Redaktionsleiter bei der AeroRevue, wie Holderegger auf Twitter verkündete:

In eigener Sache: Nach neun spannenden Jahren in der Bundeskommunikation wechsle ich wieder zurück in den Journalismus als Redaktionsleiter der Aero Revue. — Urs Holderegger (@uh53) November 17, 2021



«Von Hause aus bin ich Journalist», so Holderegger auf Anfrage von persoenlich.com. Angefangen habe er mit einem Volontariat während des Studiums bei einer Lokalzeitung. Über die Aargauer Zeitung und die SDA gelangte er zur NZZ, wo Holderegger zuletzt die Onlineredaktion leitete. «Ein Seitenwechsel in die Kommunikation hatte mich schon länger gereizt. 2012 konnte ich die Stelle als Leiter Kommunikation beim BAZL antreten, wo ich meine Leidenschaft für die Luftfahrt auch beruflich ausleben konnte. Nach neun Jahren Kommunikation spürte ich aber, dass mir der Journalismus immer mehr fehlt», so Holderegger.

Am 1. März 2022 startet er bei der AeroRevue. In einem Teilpensum werde er zudem auch die Verbandskommunikation des Aero-Clubs unterstützen. «AeroRevue ist die älteste Luftfahrtzeitschrift der Schweiz, sie steht jetzt aber auch vor einem Transformationsprozess. Es freut mich sehr, diesen Prozess zu begleiten und zu gestalten, aber auch wieder journalistisch tätig zu sein», sagt Holderegger. Neu werde die AeroRevue noch in sechs grösseren Ausgaben herauskommen, ein Teil des Inhaltes werde künftig vermehrt oder nur noch online angeboten. «Hier bietet sich auch die Chance, eine attraktive Verknüpfung von Online und Print anzubieten. Der Aero-Club hat über 23'000 Mitglieder, denen wir weiterhin eine interessante Plattform bieten wollen», so Holderegger. (wid/cbe)