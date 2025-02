Impressum: Urs Thalmann tritt nach 15 Jahren als Geschäftsführer ab

Publiziert am 13.02.2025

Der Zentralvorstand werde der Delegiertenversammlung am 21. März 2025 vorschlagen, diese Wahl zu bestätigen, hiess es in der Mitteilung vom Donnerstag weiter.

Wechsel zu Transparency International

Thalmann war 15 Jahre lang Geschäftsführer von Impressum. Ende März verlasse er den Verband, um eine neue Herausforderung als Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Transparency International Schweiz zu übernehmen. Insgesamt war Thalmann 20 Jahre lang bei Impressum tätig.

Thalmann habe den Berufsverband «in den letzten Jahren geprägt wie kaum ein Zweiter. Seine Professionalität, seine unermüdliche Energie sowie sein grosses Sprachtalent und sein ausgeprägtes Gespür für die unterschiedlichen Kulturen und Ansprüche in unserem Land und insbesondere in unserer Branche haben ihn ausgezeichnet», werden die Co-Präsidentinnen von Impressum, Caroline Gebhard und Fabienne Sennhauser in der Mitteilung zitiert.

Co-Leitung wegen wachsendem Aufwand

Mit der neu geschaffenen Co-Leitung um die beiden Juristen Michael Burkard und Etienne Coquoz wolle der Zentralvorstand nicht nur den beiden grössten Sprachregionen, sondern auch dem stetig wachsenden Arbeitsaufwand Rechnung tragen, hiess es weiter. (sda/nil)