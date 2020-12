Indirekte Presseförderung: Valora und 7Days Media wollen Unterstützung

Herr Vogt, welche Rolle spielt Valora im Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften in der Schweiz?

Mit ihren rund 1100 Verkaufsstellen von «k kiosk», «Press & Books» und «avec» ist Valora einer der wichtigsten Vertriebskanäle für Presse und Magazine in der Schweiz. Mit über 6800 Titeln in allen Landessprachen leisten wir jeden Tag einen substanziellen Beitrag an die Pressevielfalt und Meinungsbildung in der Schweiz.

Wie kommen die Presseerzeugnisse an die Kioske?

Seit 2014 werden die Valora-Verkaufsstellen wie auch über 4000 weitere Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz vom Pressegrossisten 7Days Media Services in Egerkingen beliefert.