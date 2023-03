NZZ: Veränderungen an der Unternehmensspitze

Roman Bretschger, derzeit General Counsel ad interim und Company Secretary beim Sportartikelhersteller On, wird per 1. August 2023 Generalsekretär der NZZ und Mitglied der Geschäftsleitung. Er übernimmt damit die Funktion von Hanspeter Kellermüller, der als CEO zu Keystone-SDA wechselt (persoenlich.com berichtete), wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem wird Johannes Boege, Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der NZZ, zum stellvertretenden CEO berufen.

«Roman Bretschger ist ein hervorragender Jurist mit einem langjährigen Leistungsausweis. Zudem kennt er die NZZ bereits von seiner früheren Tätigkeit. In den letzten drei Jahren hat er sein Profil weiter geschärft und wertvolle Erfahrungen für die erfolgreiche Gestaltung seiner künftigen Rolle als Generalsekretär gesammelt», wird Felix Graf, CEO der NZZ, zitiert.



In seiner neuen Funktion wird Roman Bretschger das Generalsekretariat, die Rechtsabteilung und den Bereich Public Affairs leiten und als Sekretär des Verwaltungsrats als Schaltstelle zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung fungieren. Darüber hinaus wird er den Dialog zu politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie die Kommunikation mit den Aktionärinnen und Aktionären verantworten.

Bretschger leitet aktuell die Rechtsabteilung des Sportartikelherstellers On und amtiert als Sekretär des Verwaltungsrates auf Gruppenstufe. Von 2014 bis Juni 2020 war er bereits beim Unternehmen NZZ tätig. Hier hat sich der promovierte Jurist und Rechtsanwalt in einer breiten Palette von rechtlichen Themen und Projekten als wichtige Stütze erwiesen, zuletzt als Leiter Rechtsdienst. Zuvor war der 41-Jährige unter anderem für führende Schweizer Anwaltskanzleien tätig.

Johannes Boege, Chief Commercial Officer und Mitglied der NZZ-Geschäftsleitung, übernimmt die Funktion des Stellvertreters von CEO Felix Graf. Seit 2019 verantwortet Johannes Boege die Umsatzseite und zusätzlich seit März 2022 auch die Produkte des Unternehmens. Vor seinem Start bei der NZZ war er in Führungsfunktionen für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Abonnementgeschäften verantwortlich, zuletzt als Chief Product Officer bei Politico.

«Johannes Boege hat mit seinem Team in den vergangenen drei Jahren einen wesentlichen Beitrag zur beschleunigten Transformation des NZZ-Geschäftsmodells und der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung geleistet – ein starker Fokus galt dem Wachstumsmarkt Deutschland, wo wir uns sehr erfolgreich positionieren konnten. Als mein Stellvertreter wird er zusätzlich eine übergreifende, strategisch ausgerichtete Rolle ausüben, die alle Aktivitäten des Unternehmens umfasst und die konsequente Weiterentwicklung der NZZ unterstützt», wird Felix Graf zitiert.



Die Geschäftsleitung des Unternehmens NZZ besteht ab 1. August 2023 aus Felix Graf (CEO), Johannes Boege (Stellvertretender CEO und Chief Commercial Officer), Jörg Schnyder (CFO), Eric Gujer (Chefredaktor Neue Zürcher Zeitung), Jonas Projer (Chefredaktor NZZ am Sonntag), Andreas Bossecker (Leiter Technologie), Nicole Rütsche (Leiterin HR) und Roman Bretschger (Generalsekretär). (pd/wid)