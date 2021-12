Fritz+Fränzi: Veränderungen in der Verlagsleitung

Thomas Schlickenrieder, Verlagsleiter und Geschäftsführer der Stiftung Elternsein, möchte die Verlagsleitung von Fritz+Fränzi in den kommenden Monaten abgeben, um sich künftig ganz den Projekten der Stiftung Elternsein widmen zu können. Über die Nachfolge in der Verlagsleitung werde zu gegebener Zeit informiert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Patrik Luther, stellvertretender Verlagsleiter des Schweizer Elternmagazins, verlässt die herausgebende Stiftung Elternsein nach vier Jahren gemäss Mitteilung auf eigenen Wunsch. Luther habe während seiner Zeit bei der Stiftung Elternsein zahlreiche Projekte im Verlag mitbearbeitet und realisiert. Zudem sei er im Projektteam bei der Einführung eines CRM gewesen und habe dort wichtige Entwicklungsarbeit geleistet.

Luther übernimmt ab Januar 2022 eine neue Aufgabe als Leiter Producing in der Marketing-Kommunikation des Migros-Genossenschafts-Bundes, wie es weiter heisst. (pd/tim)