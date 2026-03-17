Publiziert am 17.03.2026

Per 1. März 2026 hat der Verein Communyon den Sendebetrieb direkt übernommen. Das berichtet die Zeitung La Côte. Im Trägerverein sind 30 Gemeinden aus der Region Nyon, Unternehmen und Privatmitglieder vertreten.

en operativen Betrieb hatte Communyon bisher an die Firma MediaGo und deren Produktionsstudio GoStudios von Christophe Rasch ausgelagert und dafür jährlich gut eine halbe Million Franken bezahlt. Rund 70 Prozent davon – 400’000 Franken – stammten aus Beiträgen der Städte Nyon und Gland. Nachdem MediaGo in finanzielle Schieflage geraten war und die Redaktion zwei Monate lang keinen Lohn erhalten hatte, zog Communyon die Reissleine.

Nun beschäftigt Communyon das achtköpfige Team direkt, übernimmt das Studio in Gland sowie die Werbevertragsverwaltung. Christophe Rasch bleibt als Direktor im Amt.

Communyon-Präsidentin Christine Girod, Stadtpräsidentin von Gland, betont, es handle sich um eine Übergangsphase. Ziel sei es, neue Sponsoren zu gewinnen und die Finanzierung langfristig zu sichern.

Bereits 2015 hatte ein ähnliches Rettungspaket der Städte Nyon und Gland den Sender vor dem Aus bewahrt. (nil)