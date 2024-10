JournalismusTag

Perspektiven für den Journalismus

Der Verein Qualität im Journalismus lädt am 21. November nach Winterthur ein. So sieht das Programm aus.

Der Verein Qualität im Journalismus (QuaJou) lädt am 21. November an die ZHAW in Winterthur ein. Die Veranstaltung widmet sich aktuellen Herausforderungen und Innovationen in der Medienbranche. Die Keynote hält Silvia Princigalli. Daneben treten weitere prominente Namen auf.