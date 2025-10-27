Publiziert am 27.10.2025

Die Universität Zürich präsentiert am Montag das Jahrbuch Qualität der Medien 2025. Im Fokus der aktuellen Ausgabe steht die News-Deprivation und ihre Folgen für Medienunternehmen und Demokratie. Die Studie zeigt Handlungsoptionen.

Zudem werden Analysen geboten zu Quellen von KI Chatbots und zum Einsatz von KI im Journalismus. Das Jahrbuch Qualität der Medien bietet ausserdem Einblicke in die Entwicklung der Qualität, Nutzung und Finanzierung von Schweizer Medien.

Hier können Sie am Montag ab 10.15 Uhr den Livestream der Medienkonferenz verfolgen:

Anschliessend werden die Hauptbefunde auf dem Podium «No news, no problem? News-Deprivation und ihre Folgen» diskutiert. Mit dabei sind Pia Guggenbühl (Direktorin Verlegerverband Schweizer Medien VSM), Simon Jacoby (Chefredaktor Tsüri), Camille Lothe (Redaktorin Politik und Moderatorin Podcast «Nebelspalterinnen») sowie Mark Eisenegger (Fög-Direktor). (red)