Top Medien: Verkauf wird anders organisiert

Die Verkaufsabteilungen von Radio Top, Tele Top und Top Online arbeiten neu unter gemeinsamer Führung. Seit dem 1. Februar trägt Thomas Kämpfer die Gesamtverantwortung. Der bisherige Leiter Verkauf & Marketing Radio Top habe sich zusammen mit seinem Team in den vergangenen Jahren im «rauen Umfeld» behauptet und sei dank seiner langjährigen Erfahrung und seinem grossen Engagement «die perfekte Wahl für die neue Funktion», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Ausserdem werden per 1. April die Promotionsabteilungen von Radio Top und Tele Top zusammengelegt. Die Gesamtverantwortung übernimmt Zora Roth, bisher Leiterin Promotion Radio Top. Auch sie habe sich, so steht es in der Mitteilung, in den vergangenen Jahren durch ihr Engagement für die neue Funktion empfohlen.

Es kommt zudem zu einer weiteren Veränderung: Per 1. Juni übernimmt die Funktion als Leiter Top Online. Er wird Nachfolger von Gabriel Wunderli, der das Unternehmen auf diesen Zeitpunkt verlasse. (pd/eh)