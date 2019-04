Verlag und Redaktion des Schweizer Elternmagazins Fritz+Fränzi haben unweit der alten Adresse – an der Dufourstrasse 47 in Zürich – neue Räumlichkeiten bezogen. «Bisher waren Verlag und Redaktion in unterschiedlichen Räumlichkeiten, getrennt durch die Dufourstrasse, untergebracht», sagt Thomas Schlickenrieder, Geschäftsführer der Stiftung Elternsein, Herausgeberin von «Fritz+Fränzi», laut einer Mitteilung. Das permanent über die Strasse springen, von einem Büro ins andere, habe das Team zwar fit gehalten, man sei sich aber einig gewesen, die Arbeitsprozesse und die Kommunikation noch weiter verbessern zu können, wenn alle an einem Ort sind.

Neben modernen Arbeitsplätzen gebe es am neuen Ort im sechsten Stock eine Kaffeemaschine, ein paar Stühle, eine schöne Aussicht und ein Team, «das sich immer über Besucher freut», heisst es weiter. (pd/wid)