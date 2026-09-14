Todesfall: Verleger Jürg Marquard verstorben

Publiziert am 14.09.2026

Wie Blick unter Berufung auf das engste Familienumfeld berichtete, starb der Gründer und Inhaber der Marquard Media Gruppe am Montag in Zürich. Der gebürtige Urdorfer lancierte 1965 als 20-Jähriger mit wenigen Tausend Franken Startkapital die Jugendzeitschrift Pop und schaffte 1981 mit Cosmopolitan den Durchbruch.

1993 galt er als bestverdienender Schweizer Verleger. Auch im Fernsehen war Marquard präsent: 2005 stand er als Produzent und Protagonist der Sendung «Traumjob» vor der Kamera, ab 2019 investierte er als Löwe in «Die Höhle der Löwen Schweiz».

Marquard zählte zu den 300 reichsten Schweizern, residierte in einer Villa in Herrliberg und leistete sich Jacht, Businessjet sowie eine Sammlung von Luxuslimousinen. Er hinterlässt seine Ehefrau Raquel und fünf Kinder. (nil)