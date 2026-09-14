14.09.2026

Todesfall

Verleger Jürg Marquard verstorben

Der Zürcher Medienunternehmer ist nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren verstorben. Er hatte über Jahrzehnte den deutschsprachigen und osteuropäischen Zeitschriftenmarkt geprägt und galt als einer der reichsten Schweizer.
Todesfall: Verleger Jürg Marquard verstorben
Verleger Jürg Marquard in einer Aufnahme von 1994. (Bild: Keystone)
Publiziert am 14.09.2026

Wie Blick unter Berufung auf das engste Familienumfeld berichtete, starb der Gründer und Inhaber der Marquard Media Gruppe am Montag in Zürich. Der gebürtige Urdorfer lancierte 1965 als 20-Jähriger mit wenigen Tausend Franken Startkapital die Jugendzeitschrift Pop und schaffte 1981 mit Cosmopolitan den Durchbruch.

1993 galt er als bestverdienender Schweizer Verleger. Auch im Fernsehen war Marquard präsent: 2005 stand er als Produzent und Protagonist der Sendung «Traumjob» vor der Kamera, ab 2019 investierte er als Löwe in «Die Höhle der Löwen Schweiz».

Marquard zählte zu den 300 reichsten Schweizern, residierte in einer Villa in Herrliberg und leistete sich Jacht, Businessjet sowie eine Sammlung von Luxuslimousinen. Er hinterlässt seine Ehefrau Raquel und fünf Kinder. (nil)


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KOMMENTARE

Victor Brunner
14.09.2026 17:41 Uhr
Unvergesslich "Mister Pop, Jürg Marquard präsentiert die wöchentliche Radio Hitparade". Marquard war auch ein Pionier wie Schawi. Er wusste in einer verknöcherten Zeit was Junge wollten! RIP!