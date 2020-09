Finews: Verstärkung für das Team in Asien

Angesichts der brisanten Ereignisse in Hongkong bauen finews.ch und finews.asia die Berichterstattung aus Ostasien aus. Seit diesem Monat verstärkt Andrew Isbester das Team, wie es in einer Mitteilung heisst. Der schweizerisch-britische Doppelbürger lebt und arbeitet seit zwölf Jahren in Hongkong.

Nach längeren Aufenthalten in Südamerika und den USA arbeitete er in den 1990er-sowie in den frühen 2000er-Jahren in der Schweiz als Journalist und Korrespondent für die internationale Nachrichtenagentur «AFX News», die zur «Agence France Presse» (AFP) und zur «Financial Times» gehörte.

In der Folge arbeitete er in Zürich und Hongkong für verschiedene Grossbanken (UBS, Coutts, HSBC), zunächst im Bereich Investor Relations und später in verschiedenen Compliance-Funktionen. Seit diesem Jahr ist er wieder als Publizist tätig. (pd/wid)