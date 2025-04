Ringier: Verstärkung fürs Blick-Product-Team

Publiziert am 03.04.2025

Seit dem 1. April kann das Blick Product-Team auf zwei weitere Kräfte bauen. Als Principal-Product- Managerin ist Nashua Gallagher von der NZZ zu Blick gewechselt, heisst es in einer Mitteilung. Mit ihrer Erfahrung als Lead Product Manager bei der NZZ und früheren Positionen bei der Financial Times, The Economist und Cartoon Network ist sie eine Expertin für digitale Strategien, die Integration von KI-Tools und Growth Management.



Ebenfalls am 1. April ist Emilie Rauschütz als Product-Managerin im Blick-Sport-Team gestartet. Mit Stationen bei europäischen Unicorns wie Bitpanda und N26 sowie Erfahrungen im Sportjournalismus bei der Deutsche Welle, Onefootball und Blick Sport bringt sie – auch dank ihrem Hintergrund im Sport – das nötige Know-how mit, um digitalen Sport-Inhalte weiter zu verbessern und noch näher an die Userinnen und User zu bringen.



Beide Neuzugänge berichten an Stephanie Leue, Chief Product Officer bei Ringier Medien Schweiz. Sie verantwortet die Weiterentwicklung des digitalen Angebots und setzt dabei auf Integration von KI-Tools und datengetriebene Optimierung der User Journey. Mit über 17 Jahren Erfahrung im digitalen Productmanagement und Führungspositionen bei Doodle, Eurospace, Contentful, Spreadshirt und PayPal bringt sie Expertise mit. (pd/awe)