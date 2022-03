Ringier Axel Springer: Videoformat «Zappin'» wird eingestellt

von Christian Beck

Die Schweizer Medienlandschaft verliert einen ihrer farbigsten Tupfer. Das Videoformat «Zappin'» wird eingestellt. «Die Einstellung bezieht sich auf das Videoformat, nicht aber auf die mittlerweile lebendige Social-Community», bestätigt Mike Pelzer, Sprecher für Ringier Axel Springer Schweiz, Informationen von persoenlich.com.

Am Donnerstag ist mit dem Internet-Comedy-Format Schluss. Und das, obwohl «Zappin'» zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte. So verzeichnete das tägliche Format im Jahr 2021 rund 69 Millionen kombinierte Views auf Facebook, Instagram, YouTube und Blick.ch. «Trotz grosser Beliebtheit bei den Zuschauern und Zuschauerinnen lässt sich das Format aufgrund hohem Aufwand wirtschaftlich nicht nachhaltig weiterführen», sagte Pelzer am Mittwoch auf Anfrage.

«Zappin'» zeigte jeweils die besten, absurdesten und trashigsten TV-Beiträge des vorangegangenen Abends kompakt zusammengefasst in rund drei Minuten. Das Webformat wurde im Herbst 2013 ins Leben gerufen. «Zappin'» wurde von Ringier Axel Springer Schweiz produziert. «Die Einstellung des Videoformats betrifft das vereinzelte Engagement von Freelancern, hat intern aber keine Auswirkungen», so Pelzer.

«Zappin'» hat plattformübergreifend 150'000 Follower. Wie diese Social-Community ohne Videoformat weiterhin unterhalten werden soll, scheint momentan noch in den Sternen zu stehen.