SRF: Vier Moderatoren auf vier Missionen

Diesen Sommer nehmen die «Schweiz aktuell»-Moderatorinnen Sabine Dahinden, Katharina Locher und Bigna Silberschmidt sowie Moderator Michael Weinmann das Publikum an verschiedene Orte mit und widmen sich je eine Woche einem speziellen Thema. Zum Auftakt macht sich Dahinden auf an die Fête des Vignerons und in Weinbaugebiete der Westschweiz, wie es in einer SRF-Mitteilung heisst.





Auf ans Winzerfest

5. bis 19. Juli 2019

Am 18. Juli beginnt in Vevey die «Fête des Vignerons». Das grosse Volksfest findet nur einmal pro Generation statt und zieht tausende von Menschen aus der ganzen Schweiz an. «Schweiz aktuell» berichtet am 18. und 19. Juli live über die Eröffnungsfeier und die spektakulären täglichen Inszenierungen in der eigens dafür gebauten Arena. In den Tagen davor reist Moderatorin Sabine Dahinden durch verschiedene Weinbaugegenden der Westschweiz – vom Bieler- über den Neuenburgersee zum Lac Léman. «Schweiz aktuell» berichtet dabei über die Weinbaukultur einer ganzen Region, über den Generationenwechsel und über Ausbildung und Forschung im Weinbau.





Zug um Zug

2. bis 26. Juli 2019

«Schweiz aktuell» reist im Zug durch das Bahnparadies Schweiz. Moderator Michael Weinmann ist auf fünf Bahnstrecken in verschiedenen Regionen der Schweiz unterwegs und spricht dabei mit Experten, Bahnmitarbeitenden und Zugreisenden. «Schweiz aktuell» stellt die Eigenheiten der verschiedenen Zugstrecken vor, schaut zurück in deren Geschichte und berichtet über relevante Themen, die entlang der Strecken auftauchen – seien es die Herausforderungen einer Ortschaft, die nur mit der Bahn erreichbar ist, der Wandel eines ehemaligen Pendlerzugs zur Ausflugsbahn oder die Geschichte einer an der Bahnstrecke gelegenen speziellen Landschaft.





Campingfieber

9. Juli bis 2. August 2019

«Schweiz aktuell» mietet sich eine Woche auf dem Gemeindecampingplatz in Erlach am Bielersee ein. Hintergrund ist der Campingboom, der seit Jahren anhält. Moderatorin Katharina Locher berichtet täglich live und hat verschiedene Experten zu Gast. Reportagen berichten täglich über Leben und Leute auf dem Platz und zeigen Hintergründe zum Thema Camping.





Die Gartenbauer aus Oberwil

5. bis 9. August 2019

«Schweiz aktuell» und Radio SRF 3 suchten mutige Hausbesitzer, die ihren Garten auf Biodiversität trimmen lassen wollen. Gefunden haben das Regionalmagazin und der Radiosender eine junge Wohngemeinschaft aus Oberwil bei Zug. Zusammen mit Moderatorin Bigna Silberschmidt und Motivationstrainer Hanspeter Latour baut die WG ihren Garten um und muss dabei knifflige Aufgaben lösen.





Die «Schweiz aktuell»-Sommerwochen werden jeweils von Montag bis Freitag ab 19 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)