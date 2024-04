Glückspost: Viola Tami wird Autorin

Viola Tami wird sie Autorin bei der People-Zeitschrift GlücksPost. Ab Mai wird sie regelmässig Schweizerinnen und Schweizer porträtieren, die in ihrem Leben Aussergewöhnliches geleistet haben, heisst es in einer Mitteilung.

«Es gibt in unserem Land so viele einzigartige Menschen, über die man berichten kann. Deshalb freue ich mich riesig auf meine neue Aufgabe bei der GlücksPost», wird Tami zitiert. Die 42-Jährige begann ihre Karriere in derSRF-Soap «Lüthi & Blanc», in der sie acht Jahre mitspielte. Später moderierte sie Formate wie «Die grössten Schweizer Talente» und «Hello Again! Die Pop-Schlager-Show». Seit 2020 führt sie durch die Sendung «Ding Dong». Nebenbei steht sie immer wieder in Stücken wie «Die kleine Niederdorfoper» oder «Oh läck du mir» auf der Theaterbühne.

«Viola Tami ist eine der beliebtesten und talentiertesten Moderatorinnen der Schweiz. Als Autorin der GlücksPost wird sie sich nun von einer neuen Seite zeigen. Darauf freuen wir uns sehr», wird Dominik Hug, Chefredaktor der GlücksPost zitiert. (pd/wid)