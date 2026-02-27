24 heures: Virginie Lenk übernimmt interimistisch

Publiziert am 27.02.2026

Eric Lecluyse, Chefredaktor der Tageszeitung 24 heures, verlässt das Medienhaus Tamedia per Ende März. Seine bisherige Stellvertreterin Virginie Lenk übernimmt die Leitung der Redaktion interimistisch.

Eric Lecluyse hatte die Leitung der Redaktion erst im Dezember 2024 übernommen (persoenlich.com berichtete). Er habe die redaktionelle Weiterentwicklung sowie die Positionierung der Marke in der Westschweiz massgeblich geprägt, teilte Tamedia am Freitag mit.

Die interimistische Nachfolgerin Virginie Lenk ist seit 2025 stellvertretende Chefredaktorin von 24 heures. Zuvor arbeitete sie unter anderem für das Westschweizer Radio- und Fernsehen RTS sowie für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Bern.

Die Chefredaktion wird laut Tamedia «aufgrund laufender Transformationsprojekte» vorerst nicht neu besetzt. Mit der Übergangslösung solle aber die Stabilität in einer Phase der personellen Neuaufstellung sichergestellt werden. «Virginie Lenk steht für Kontinuität und eine konsequente Weiterführung des eingeschlagenen Weges», wird Simon Bärtschi, Leiter Publizistik Tamedia, zitiert. (sda/pd/cbe)