Publiziert am 28.10.2024

Ein Cyberangriff hat das zentrale Login-System OneLog der Schweizer Medienlandschaft lahmgelegt. Wie das Unternehmen mitteilt, sind seit vergangenem Donnerstag weder Anmeldung noch Registrierung möglich. OneLog ist ein Joint Venture von CH Media, NZZ, Ringier und TX Group.

Gemäss einer aktuellen Medienmitteilung arbeite das Unternehmen «mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Dienste». Zudem führt OneLog umfassende Untersuchungen durch, um das volle Ausmass und die konkreten Auswirkungen des Cyberangriffs zu eruieren. Man stehe in Kontakt mit Behörden in der Schweiz und der EU, heisst es. Zum genauen Ausmass des Angriffs macht OneLog keine Angaben. Sensible Daten wie Kreditkarteninformationen seien nicht betroffen.

Die Medienmarken von Tamedia und Ringier Schweiz haben als Reaktion ihre Bezahlinhalte und E-Paper vorübergehend frei zugänglich gemacht. Die Titel von NZZ und CH Media sind nicht betroffen, da sie das System noch nicht eingeführt haben. (pd/nil)