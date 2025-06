SRF: Vollständige TV-Übertragung der Frauen-EM

SRF überträgt alle 31 Spiele der UEFA Women's EURO 2025 live und frei empfangbar. Das Turnier findet vom 2. Juli bis 27. Juli in der Schweiz statt.

Die Übertragung erfolgt über verschiedene Kanäle: Fernsehen, Radio, Online-Plattformen und Social Media. Alle Partien werden auch im Web-Livestream verfügbar sein, heisst es in einer Meldung vom SRF. Die Schweizer Nationalteam-Spiele und die K.o.-Phase können zusätzlich über YouTube verfolgt werden.

Die Experten Calvin Stettler und Rachel Rinast kommentieren die Spiele des Schweizer Nationalteams. In den weiteren Begegnungen stehen ebenfalls Rinast, sowie Sascha Ruefer, Dominic Ledergerber und Manuel Köng und Rachel Rinast am Mikrophon.

Die Studiosendungen moderieren Annette Fetscherin und Lukas Studer. Als Expertinnen fungieren Martina Voss-Tecklenburg, Lara Dickenmann, Imke Wübbenhorst und Marisa Wunderlin.

Radio- und weitere Sendungsangebote

SRF 3 berichtet live von den Spielorten und kommentiert die Schweizer Spiele. Danja Spichtig und die ehemalige Nationalspielerin Vanessa Bürki übernehmen die Radiokommentare.

Auf der Website und in der App werden alle Spiele im Livestream übertragen. Ein spezieller Bereich bietet News, Resultate und Hintergrundinformationen. Ein Tippspiel ergänzt das Online-Angebot.

Neben den Spielübertragungen produziert der Sender verschiedene Sendungen zum Thema Frauenfussball. Die Dokutainment-Serie «Kick it like Trudi» erzählt die Geschichte von Pionierinnen des Schweizer Frauenfussballs in fünf Folgen.

Das regelmässige «EM-Magazin» wird um 20.10 Uhr ausgestrahlt und dauert etwa 15 Minuten. Jeff Baltermia moderiert die Sendung von wechselnden Schauplätzen. (pd/awe)