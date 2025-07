NZZ: Von Colbert über Gautschy bis zu Schawinski

Publiziert am 28.07.2025

Der berühmte amerikanische Late-Night-Talker Stephen Colbert fiel bei seinen Bossen des amerikanischen TV-Senders CBS in Ungnade: Seine Sendung wird im Mai des nächsten Jahres abgesetzt (persoenlich.com berichtete). Offiziell wegen zu hoher Kosten und zu tiefen Einschaltquoten, inoffiziell wegen der Dauerkritik an Präsident Trump.

In der NZZ vom Montag zieht Medienpionier Roger Schawinski Parallelen zum Schweizer Fernsehen und listet dabei die Absetzungen bekannter TV-Moderatoren und deren Sendungen auf – von Roman Brodmann über Dietmar Schönherr und Heiner Gautschy bis hin zu sich selbst. Im Gegensatz zu anderen Fernsehsendern seien bei der SRG die Saläre in der Direktion weitaus höher als diejenigen der «Fernsehgesichter», die für die Quote sorgten. Diese Rangordnung habe nicht nur materielle, sondern auch psychologische Folgen. Denn wer mehr verdiene, der halte sich auch für bedeutender, was sich vor allem in Krisensituationen zeige. So vertrete man zuerst die eigenen Interessen.

Schawinski coachte Gautschy



So titulierte der bekannte Moderator und Schauspieler Dietmar Schönherr 1981 den damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan als «Arschloch», was zur sofortigen Einstellung seiner Sendung führte. Drei Jahre später – 1984 – musste Radio-Legende Heiner Gautschy («Die Stimme aus New York») seinen Stuhl im Leutschenbach räumen. Gautschy attackierte in seiner Sendung «Unter uns gesagt» den damaligen Blick-Chefredaktor Peter Übersax pausenlos mit kritischen Fragen und liess ihn anschliessend nicht ausreden, was nach einer anschliessenden Blick-Kampagne zur Absetzung der beliebten Gesprächssendung führte.





Im NZZ-Artikel bekennt Schawinski, dass er im Vorfeld Gautschy, mit dem er privat befreundet war, gecoacht habe, wobei er selbst den Part von Übersax eingenommen habe. In der Live-Sendung selbst habe sich Gautschy aber nicht mehr in die Abmachungen gehalten. «Wir sahen uns später noch oft, und er machte mir keine Vorwürfe. Ich aber grüble bis zum heutigen Tag darüber, ob ich eine gewisse Mitschuld an seinem unwürdigen beruflichen Ende habe, weil er aufgrund der Probesendung, die ich vorgeschlagen hatte, sich und seine Rolle völlig falsch einschätzte», so Schawinski.



Aus Kostengründen gestrichen



Auch die Absetzung seiner eigenen Talksendung «Schawinski», der 2021 nach 400 Folgen der Stecker gezogen wurde, sieht er in dieser Tradition. Obwohl sie gute Zahlen und Reaktionen erzielt habe, sei sie am Leutschenbach wohl zu kritisch gewesen und nach dem Wechsel der SRF-Direktion von Ruedi Matter zu Natalie Wappler aus «Kostengründen» dem Programm gestrichen worden. Dabei habe es sich um die billigste Sendung überhaupt gehandelt. (ma)