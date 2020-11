Presserat rügt L'illustré: Wahrheitspflicht vernachlässigt

Der tragische Tod des Kindes, herbeigeführt vermutlich von seinem Vater als Folge des Konflikts, der seine Eltern seit ihrer Trennung entzweite, habe in Genf grosse Emotionen ausgelöst, schreibt der Schweizer Presserat in einer Mitteilung vom Freitag.

L'illustré habe über einen «Weissen Marsch» (Marche blanche) berichtet und dabei die Anwältin der Mutter zu Wort kommen lassen. Diese habe die Meinung geäussert, das System und insbesondere die Kinderschutzbehörde des Kantons Genf funktioniere nicht richtig. In einem Leitartikel habe der Journalist Fragen gestellt und eine Untersuchung gefordert.

In ihrer Beschwerde an den Schweizer Presserat habe die Bildungsdirektion Genf den Leitartikel in Frage gestellt und beklagt, dass der Journalist die Direktion nicht angehört habe.

Der Presserat kommt zum Schluss, dass der Leitartikel die akzeptierten Grenzen weitgehend respektiert habe. Hingegen ist er der Ansicht, dass L'illustré der Pflicht zur Wahrheitssuche nicht nachgekommen ist, da das Magazin es nicht für notwendig erachtet habe, den Standpunkt der Kinderschutzbehörde einzuholen. (sda/lol)