Publiziert am 14.10.2025

In jeder Folge spricht Miler mit Gästen aus der Finanzwelt über aktuelle Entwicklungen und Trends, wie CH Media in einer Medienemitteilung schreibt. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Die erste Folge mit Wirtschaftsjournalist und Börsenexperte Jens Korte ist seit Dienstag, 14. Oktober, abrufbar.





Florian Sonderegger, Leiter von CH Media Mind, begründet die Ausweitung des Angebots damit, dass Podcasts Teil eines vernetzten Medienangebots seien. Mit der Podcast-Version des etablierten Blog-Formats wolle man einen Mehrwert für das Publikum schaffen. Sponsor des Podcasts ist die Saxo Bank.