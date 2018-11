Verband Schweizer Medien

«Print wirkt» geht in eine weitere Runde

Fakten sollen den Werbeverkäufern helfen, die Vorteile von Werbung in Pressemedien zeitgemäss zu vermitteln.

Der Verband Schweizer Medien stellt über zehn neue Werbe-Infografiken vor. Sie sollen den Verkäufern an der Front helfen, die Vorteile von Werbung in Pressemedien – in gedruckter und digitaler Form – einfach, verständlich und zeitgemäss zu vermitteln.