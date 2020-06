Ab 15. Juni erscheinen Watson-News auf ePanels in ausgewählten Bahnhöfen und Einkaufszentren, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. An insgesamt über 400 DOOH-Standorten im Hochformat wird Watson präsent sein und Passantinnen und Passanten mit jeweils stündlich aktualisierten Newsmeldungen informieren.







«Unser Bestreben bei Watson ist es stets, die aktuellsten und relevantesten News für ein mobiles, aktives Publikum aufzubereiten, was uns zum News-Lieferanten für DOOH-Angebote prädestiniert», lässt sich Tarkan Özküp, Chief Commercial Officer bei Watson, in der Mitteilung zitieren.

«Mit den News von Watson ergänzen wir unser bestehendes Werbe- und Informationsangebot auf den ePanels und sind überzeugt, das Aktivierungspotential nochmals zu steigern», sagt Beat Holenstein, Leiter Marketing & Innovation bei APG|SGA. (pd/lol)