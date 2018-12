SRF: Webserie «Hidden Helvetia» geht an den Start

In welcher Realität man lebt, hängt von vielen Faktoren ab, doch die unmittelbare Umgebung ist für die eigene Identität prägender als eine Landesgrenze oder etwa der rote Pass. Die neue Webserie «Hidden Helvetia» taucht in die Lebenswelt junger Menschen in der Schweiz ein, die auf den ersten Blick nicht zum Vorzeige-Image unseres Landes passen: Ihr Leben wird bestimmt durch Themen wie Abwanderung, Gewalt und Armut. Dies schreibt das Schweizer Fernsehen (SRF) in einer Mitteilung vom Montag.

«Statistiken begegnen uns praktisch täglich und wir lesen oft alles Mögliche aus ihnen heraus. Die Reihe ‹Hidden Helvetia› zeigt auf eindrückliche Art, was wirklich hinter diesen Zahlen steht: interessante Menschen und ihr spannendes Leben», wird Christoph Aebersold, Leiter Strategie und Angebote im Bereich Junge Zielgruppen bei SRF, in der Mitteilung zitiert.

Drei Themenblöcke in neun Folgen

Die Abwanderung beschäftigt ländliche Gemeinden seit Jahren. Im Safiental wachsen junge Menschen abgeschieden auf und stehen nach der Schulzeit vor der Frage, ob sie bleiben oder das heimische Tal verlassen wollen. Da, wo die Postkartenschweiz scheinbar noch intakt ist, leben diese jungen Menschen zwischen Tradition und eigener Identität. Ist die idyllische «Bilderbuch-Schweiz» noch zukunftsfähig?

Die Schweiz taucht in Rankings immer wieder unter den Top 10 der sichersten Länder der Welt auf. Trotzdem kommt es immer wieder zu Gewaltdelikten, insbesondere in urbanen Gebieten. Die dokumentierten Fälle häufen sich laut Statistik vorwiegend in Basel. In «Hidden Helvetia» berichten Opfer, Täter und Jugendarbeiter aus Basel, warum junge Menschen zuschlagen und wie man das verhindern kann.

Die Schweiz gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Trotzdem sind über 600’000 Menschen armutsbetroffen. Wie lebt es sich in einem der reichsten Länder der Welt, wenn man selber nicht viel hat? Eine junge alleinerziehende Frau aus Zürich berichtet, wie sie mit aller Kraft versucht, ihrem Kind ein «gewöhnliches» Leben zu ermöglichen.

Bei «Hidden Helvetia» handelt es sich um die zweite Zusammenarbeit zwischen dem Jugendmedium Vice und SRF nach dem international honorierten Format «Kreuz & Queer».

Die insgesamt neun Folgen werden ab dem 10. Dezember auf dem Youtube-Kanal von SRF Virus und Vice publiziert. Ab Januar taucht RTS zusammen mit Vice im Rahmen von «Hidden Helvetia» in das Leben der Sans-Papiers in Genf ein. (pd/as)