SRF: Wechsel bei den Schwingexperten

Publiziert am 17.12.2025

Ab der kommenden Saison kommentieren die beiden zurückgetretenen Spitzenschwinger Christian Schuler und Pirmin Reichmuth die Wettkämpfe für das Schweizer Fernsehen (SRF), teilt das Unternehmen mit.

Christian Schuler beendete seine aktive Karriere im Juli 2025 nach dem Rigi Schwinget. Der 38-jährige Schwyzer aus Rothenthurm gewann in 28 Jahren 123 Kränze, ist fünffacher Eidgenosse und 18-facher Kranzfestsieger. Damit gilt er als erfolgreichster Schwinger des Innerschweizer Teilverbands.

Pirmin Reichmuth gab seinen Rücktritt im August 2025 vor seinem letzten Gang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest bekannt. Der 30-jährige Zuger aus Cham holte 39 Kränze und neun Kranzfestsiege, beim Unspunnen-Schwinget 2023 belegte er Rang zwei.

Die beiden Innerschweizer ersetzen Jörg Abderhalden, der nach dem ESAF 2025 ausschied, und Christian Stucki, der neu als Trainer beim seeländischen Schwingverband tätig ist. Adrian Käser wird das Expertenteam Ende der kommenden Saison ebenfalls verlassen. Das SRF-Expertenteam besteht damit aus Schuler, Reichmuth, Käser und Matthias Sempach. Die Schwingsaison bei SRF beginnt am 14. Juni mit dem Bergkranzfest auf dem Stoss, Höhepunkt ist der Kilchberger Schwinget Anfang September. (pd/spo)