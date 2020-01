4,51 Millionen Franken sind bei der diesjährigen Weihnachtsaktion der Luzerner Zeitung und ihrer Regionalausgaben zusammengekommen. Das ist etwas weniger als im vergangenen Jahr. Noch nie zuvor waren dagegen so viele Hilfegesuche eingegangen.

3884 Familien und Einzelpersonen aus der Zentralschweiz hätten um Hilfe gebeten, bereits über 3100 Gesuche seien bewilligt worden, teilte CH Media am Freitag mit. Hochgerechnet werde man am Ende in über 3600 Fällen helfen. Die Rekordzahl an Gesuchen werten die Verantwortlichen der Aktion als Zeichen dafür, wie willkommen schnelle Hilfe sei. Ein 13-köpfiger Beirat entscheidet über die Vergabe der Gelder.

16'159 Spenden waren im Rahmen der Weihnachtsaktion eingegangen. Der grösste Teil stammt von Leserinnen und Lesern, aber auch viele Firmen hätten bei der Sammlung mitgemacht. Am Ende belief sich der Betrag auf 4'510'727 Franken. 2019 waren es noch 4,86 Millionen Franken gewesen.

Die Spendenaktion feiert dieses Jahr ihr 25-Jahr-Jubiläum und startet im kommenden November. Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 sind total über 58 Millionen Franken zusammengekommen und über 40'000 Hilfsgesuche behandelt worden. (sda/lol)