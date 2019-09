Sparprogramm der SRG

Weitere 50 Millionen müssen gespart werden

Im kommenden Jahr muss der Gürtel noch enger geschnallt werden. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand hat die Belegschaft am Montag informiert. Ohne Auswirkungen auf Personal und Programm wird die neuste Sparrunde kaum über die Bühne gehen.

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand, hier am Weltkongresses des IPI (International Press Institute) in Genf, informierte am Montag die Mitarbeiter über eine weitere Sparübung. (Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi)