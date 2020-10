Tamedia: Weitere Ressorts werden zusammengelegt

von Loric Lehmann

Das Mail an die Mitarbeitenden wurde am Donnerstag an die Mitarbeitenden von Tamedia verschickt. In dem Schreiben, das persoenlich.com vorliegt, erklärt Arthur Rutishauser, der Super-Chefredaktor der Tamedia-Zeitungen, wie die Organisation per Januar 2021 strukturiert wird.

Hintergrund der Neuerungen sei die neue Strategie von Tamedia: «Unsere heutige kleinteilige Ressortstruktur der Redaktion Tamedia ist durch Print geprägt und orientiert sich in erster Linie an der gedruckten Zeitung», so Rutishauser.

Mit grösseren und damit weniger spezialisierten Strukturen wolle man eine höhere, «durch Mobile First erforderliche interdisziplinäre Flexibilität bei der Themenwahl sowie Synergiegewinne» erlangen. Diese Veränderungen seien aber rein organisatorisch und hätten keinen Stellenabbau zur Folge.

Data-Team wird in Recherchedesk eingegliedert

Nachdem bereits im Frühjahr die Bereiche Wissen, Kultur, Gesellschaft und Service intern im neuen Ressort Leben zusammengeführt worden ist, steht nun die nächste «Erweiterung» an.

Das Datenjournalismus-Team wird unter der Leitung von Dominik Balmer ins Tamedia-Recherchedesk eingegliedert. Die Zusammenarbeit soll effizienter gestaltet werden, so dass künftig regelmässiger grössere Recherchen aus den beiden Teams auf die Seite gespielt werden könne. Die Gesamtverantwortung liegt bei Oliver Zihlmann und Thomas Knellwolf.

Neues grosses Ressort Inland

Das neu geschaffene Ressort Inland unter der Gesamtleitung von Raphaela Birrer beinhaltet die Bundeshausredaktion, die weiterhin Fabian Renz untersteht, und deckt die gesamte nationale Politik ab. Ebenfalls ins Ressort Inland wechselt organisatorisch das heutige «Seite Drei»-Team. Darüber hinaus wird auch das Meinungsressort des Tages-Anzeigers unter der Leitung von Edgar Schuler neu beim Mantel angesiedelt und aufgeteilt. Im Ressort Inland sind Edgar Schuler (Meinungsbeiträge) und Hans Brandt. Die anderen Mitglieder des Ressorts Meinungen werden beim Ressort Leben angesiedelt.

Auch bei SonntagsZeitung wird zusammengelegt

Die Ressorts Nachrichten und Politik werden zusammengeführt und direkt von den Blattmachern Thomas Speich und Andy Kunz geleitet. Denis von Burg bleibt Politchef in Bern. Die Beilagen unter der Verantwortung von Dominic Geisseler werden neu beim Verlag (Marcel Tappeiner) angegliedert.

Ausweitung Content Manager auf andere Ressorts

Ausserdem werde geprüft, die Funktion des Content Managers auf die News-Ressorts Inland und Wirtschaft sowie auf das Ressort Sport auszuweiten. Dies werde aber zu einem späteren Zeitpunkt definitiv entschieden.

Die Chefredaktion der Redaktion Tamedia setzt sich unverändert wie folgt zusammen: Arthur Rutishauser (Chefredaktor), Adrian Zurbriggen (Stv. Chefredaktor), Michael Marti, Armin Müller und Iwan Städler.