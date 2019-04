Arena: Welche Partei am meisten zu Wort kommt

Im Sinne der Fairness und des Service public versuchen die Macher der SRF-Sendung «Arena» Politikerinnen und Politikern so viel Redezeit zu geben, dass diese der prozentualen Stärke der Partei im nationalen Parlament entspricht.

Die «SonntagsZeitung» hat nun in Zusammenarbeit mit dem Digital Democracy Lab der Universität Zürich die Wortmeldungen in der Politsendung ausgewertet. Untersucht wurden die Untertitel aller 130 Ausstrahlungen der Jahre 2016 bis 2018 – rund 1000 Gäste nahmen in dieser Zeit an der Sendung teil. Die Universität hat jeden einzelnen gesprochenen Satz einem Redner oder einer Rednerin zugeordnet, um den Text dann mithilfe von Computer-Codes zu analysieren.

Das Ergebnis: SVP-Politikerinnen und -Politiker kamen laut der SoZ in der laufenden Legislatur öfter zu Wort als Vertreter anderer Parteien. Am zweitmeisten redeten demnach SP-Politiker und -Politikerinnen; am drittmeisten solche aus der FDP.

Die SVP spricht zwar von allen Parteien am meisten. Doch gemäss ihrem Anteil von gut 30 Prozent in National- und Ständerat, sollte sie auf wesentlich mehr Wörter kommen, schreibt die Zeitung. Noch grösser sei das Missverhältnis bei der CVP: Sie komme im Vergleich zu ihrer Stärke im Parlament auf viel weniger Inhalt.

Die Wörtchen-Zählerei sei kein faires Mittel, um die Ausgewogenheit der «Arena» zu prüfen, argumentiert SRF gegenüber der Zeitung. Einzelne Politiker würden schneller und andere langsamer reden. Zudem bedeute die Verwendung weniger Wörter nicht unbedingt, dass eine Partei damit weniger Beachtung bekomme. Die knappsten Aussagen seien oft diejenigen, die am meisten Gewicht hätten.

Am Freitag moderierte Jonas Projer zum letzten Mal die «Arena». Die TV-Kritik dazu lesen Sie hier. (wid)