SRF: Weniger Eigenleistung, mehr Konserve und die Rückkehr eines Klassikers

Der Sparkurs hinterlässt hörbare Spuren. Am 6. Februar 2025 kündigte SRF-Direktorin Nathalie Wappler eine ganze Reihe von Spar- und Umbaumassnahmen im Rahmen des strategischen Unternehmensprojekts «SRF 4.0» an. Wappler nannte damals auch verschiedene Radio- und Audio-Formate, die weiterentwickelt und künftig schlanker produziert werden sollten. Nun ist klar, in welchem Ausmass die Formate Federn lassen müssen und wie sie neu daherkommen. Auf Nachfrage von persoenlich.com hat SRF die Anpassungen bei «Dini Mundart», «Spasspartout», «Buchzeichen» sowie «Sounds!» und «Hitparade» mitgeteilt.

Zu wenig Hörer «gemessen an den Ansprüchen von SRF»

Am 12. Dezember 2025 erschien letztmals der Podcast «Dini Mundart». Als Grund für die Einstellung nannten die Macherinnen und Macher, dass sie zu wenig Leute erreicht hätten – «gemessen an den Ansprüchen von SRF». Mundartinhalte will das Radio nun dort ausspielen, wo sie die grösste Reichweite erzielen: im linearen Tagesprogramm sowie im Onlineangebot via News-App und Website.

Auch beim «Spasspartout», dem Satire-Flaggschiff von Radio SRF 1, setzte SRF den Rotstift an. Zwar bleibt die Sendung im Angebot, aber mit angepasstem Budget. SRF verzichtet darum künftig auf Studioproduktionen und bringt stattdessen Mitschnitte von Live-Programmen aus der Schweizer Kleinkunst- und Kabarettszene sowie «Archivperlen».

«Literaturclub» als Dachmarke

Die Literatur belässt SRF auf dem Sendeplatz von Radio SRF 1 am Dienstag um 20 Uhr. Der Sender ändert jedoch den Namen: Das «Buchzeichen» verschwindet. Neu laufen alle Sendungen unter der Rubrik «Literaturclub». Künftig wechseln sich drei Formate ab. Den «Literaturclub Buchtipps», den bisherigen Literaturstammtisch, gibt es nur noch vierzehntäglich zu hören und nicht mehr wöchentlich. Ergänzend sendet SRF die monatliche «Literaturclub Bestenliste», die auf der Jury-Wahl der «SRF Bestenliste» basiert. Ebenfalls monatlich strahlt der Sender den «Literaturclub Kinder- und Jugendbücher» aus.

Ebenfalls angepasst hat SRF den Literatur-Podcast. Nach Abschaffung der traditionsreichen Radiosendung «52 beste Bücher» folgte als Ersatz ab 2022 der Podcast «Zwei mit Buch». Nun ist auch damit Schluss. Neu gibt es alle zwei Wochen ein «Literaturclub Interview» mit einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller – also quasi «26 beste Bücher».

«Sounds!»-Redaktion produziert weniger Sendungen

Das Musikformat «Sounds!» bleibt zwar die Adresse für neue Popmusik auf SRF 3, muss jedoch Abstriche im Angebot machen. Um den Sparauftrag umzusetzen, kürzte SRF die Ressourcen für redaktionelle Inhalte wie Interviews, Reportagen und Albumbesprechungen. Die Anzahl der regulären, von der Redaktion umgesetzten Sendungen sinkt ab 2026 von rund 260 auf 210 pro Jahr. Die Lücken füllt SRF mit Zweitverwertungen passender Beiträge und Konzertmitschnitten. Zudem streicht der Sender das «Sounds!»-Showcase, ein jährlich von SRF 3 veranstaltetes Live-Konzert. Der Podcast «Sounds! Zentrale» wurde bereits per Mitte Mai 2025 eingestellt.

Auch die «Hitparade» von Radio SRF 3 kommt seit dem 11. Januar 2026 neu daher (persoenlich.com berichtete). SRF hat die sonntägliche Chart-Show gestrafft. Sie fokussiert künftig nur noch auf die Top 30 der Schweizer Single-Charts statt wie bisher auf die Top 50. Entsprechend dauert die Hauptsendung neu zwei statt drei Stunden. In der ersten Stunde gibt es neu ein «Warm-up» mit Archiv-Einblicken und Album-Charts.