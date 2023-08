EqualPYXX: Wettbewerb für mehr Realität in der Schweizer Bildwelt

Die Realität ist bunt und divers. Die Schweizer Bildwelt leider nicht. Frauen sind dort visuell stark unterrepräsentiert. Eine Studie aus dem Jahr 2019 hat gezeigt, dass die Hälfte der zehn meistverkauften Stockfoto-Kategorien weniger als 40 Prozent Frauen enthalten. Täglich ist man mit Stereotypen konfrontiert: Wieso sehen wir Bilder von Kindergärtnerinnen, aber nicht von männlichen Kindergärtnern? Wieso wird die Führungsperson meist als Mann dargestellt, während eine weibliche CEO nicht repräsentiert wird?

Diese Erkenntnis motivierte EqualVoice und Womenbiz AG dazu, die «EqualPYXX Fotochallenge» zu lancieren, schreibt Ringier in einer Mitteilung. In Kooperation mit der Bild- und Nachrichtenagentur Keystone-SDA sollen Rollenbilder von Menschen, die traditionell verankerte Geschlechterrollen mit sich ziehen, geöffnet werden.

Authentische Alltagssituationen zeigen

Mit der Fotochallenge EqualPYXX sind alle Fotografen und Fotografinnen dazu aufgerufen, Bilder aufzunehmen, die geschlechtsspezifische Stereotypen aufbrechen und den traditionellen Geschlechterrollen entgegenwirken. Die Bilder sollen Frauen und Männer authentisch in einer Alltagssituation zeigen – für mehr Realität in der Schweizer Bildwelt.

Bis zum 22. September können alle Interessenten ihre selbstaufgenommenen Bilder in folgenden drei Kategorien einreichen:

New Role Models: Gesucht werden Bilder, die Menschen in aussergewöhnlichen, inspirierenden und authentischen Situationen zeigen. Menschen, die mutig vorangehen, andere an die Hand nehmen und den Weg ebnen. Sie sollen neue Perspektiven aufzeigen und zu unkonventionellen Wegen ermutigen, damit andere es eines Tages leichter haben werden.

Leadership: Wir suchen Bilder, die Menschen in ihrer Führungsrolle zeigen. Bilder, die repräsentieren, dass eine Führungskraft nicht nur männlich, westlich, mittleren Alters und im Anzug sein muss. Gefragt sind neue und erfrischend echte Visualisierungen von Menschen mit grosser Verantwortung, Führungsqualitäten und Tatkraft.

Break the Bias: Wir suchen Bilder, die typischen Klischees entgegenwirken. Menschen, die in unserer Gesellschaft noch als unkonventionell gelten, indem sie einfach so sind, wie sie sind. Geschlecht, Herkunft, Ethnie, Aussehen, sexuelle Orientierung oder Religion sollten keine Rolle spielen und diese Bilder sollen deutlich machen, dass unsere (un)bewussten Idealvorstellungen längst überholt sind.

Das geschossene Bild sollte jeweils einer der Kategorien zugehörig sein. Durch eine interne Jury und ein darauf folgendes öffentliches Online-Voting wird jeweils das beste Bild pro Kategorie ausgewählt. An einem EqualVoice-Event (organisiert von Ringier) werden dann die drei Gewinnerinnen und Gewinner vor Publikum gekrönt und die auserwählten Bilder prämiert.

Weitere Informationen zur EqualPYXX Fotochallenge: www.equalvoice.ch/equalpyxx