New York Times: Wie Millionen von Fotos in den Newsroom finden

Mit Flugzetteln auf «Gang»-Mitgliedersuche

Mit einer analogen Guerilla-Aktion will das Online-Stadtmagazin neue Leser finden und die Community erweitern.

Das Online-Stadtmagazin verteilte im Rahmen einer Guerilla-Aktion mehrere hundert Flugzettel in der ganzen Stadt. Es will mit der analogen Methode Leute ansprechen, die in der Stadt Zürich unterwegs sind und so seine Community erweitern.