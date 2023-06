Die Herausgeberin der Westschweizer Tageszeitung Le Temps hat vor Kurzem ihre Generalversammlung abgehalten. Dabei wurde Wiktor Bourée ist als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.



Bourée ersetzt Eric Hoesli, der Ende Dezember 2022 zurückgetreten ist, wie es in einer Mitteilung heisst. Die fünf bisherigen Mitglieder sind für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren wiedergewählt worden.



Tibère Adler bleibt Direktor und Herausgeber



Der Verwaltungsrat setzt sich nun gemäss Mitteilung aus den folgenden sechs Mitgliedern zusammen: Yves Daccord (Vorsitzender), Abir Oreibi (stellvertretende Vorsitzende), Sarah Girard, Louis Dreyfus, Wiktor Bourée und Tibère Adler (geschäftsführender Direktor und Herausgeber).

Wiktor Bourée ist ausgebildeter Chemiker mit Studien an der EPFL Lausanne, der ETH Zürich und der Chinese University of Hong Kong. Er war Fellow Researcher an der Harvard University. Derzeit ist der 32-Jährige als CEO von Technis tätig, einem Technologieunternehmen, das er 2015 gegründet hat.

Die Aufnahme von Wiktor Bourée in den Verwaltungsrat sei Ausdruck des strategischen Willens von Le Temps, den Verwaltungsrat zu verjüngen und dessen Spektrum an Kompetenzen zu vervollständigen. (pd/yk)